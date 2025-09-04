На фоне мощной демонстрации от Китая - страны НАТО еще не решили, кто из них будет воевать.

В Пекине 3 сентября состоялся крупнейший в истории Китая милитаристский парад, который должен был продемонстрировать военную мощь Поднебесной всему миру и Западу в частности. Между тем, после многих десятилетий нерешительности и проволочек, союзники США наконец перевооружаются, пишет американское издание Foreign Policy.

На ежегодном саммите НАТО в июне члены блока обязались тратить не менее 5% своего ВВП на оборону и связанную с ней инфраструктуру. Но даже несмотря на увеличение финансирования, переоснащение заводов и наращивание производства оружия, члены Альянса не решили фундаментальную проблему: кто будет воевать.

По мнению издания, один из ключевых уроков войны между Россией и Украиной касается численности. Для Запада эра ограниченных операций по борьбе с повстанцами и быстрой прецизионной войны закончилась.

Когда более полумиллиона солдат стоят друг против друга на фронте протяженностью более тысячи километров, НАТО приходится заново изучить старый принцип войны: масса имеет значение. И в конечном счете эта масса все еще зависит от человеческих ресурсов.

Использование дронов не уменьшило потребности в солдатах

Другой ключевой аспект войны между Россией и Украиной - массовое использование дронов на поле боя - не должен отвлекать Запад от центральной роли человеческих ресурсов, продолжает издание. Сейчас дроны вызывают примерно 70% потерь в войне, но они являются эволюцией, а не революцией в военном деле.

Ударные дроны часто являются более дорогим и менее эффективным средством огневой поддержки, чем старомодная артиллерия. Поэтому размеры парка дронов на украинских полях боя свидетельствуют не только о росте возможностей беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов, но и об исчерпании традиционных боеприпасов, включая артиллерию и ракеты.

Расширение дронной войны заставило украинскую армию и российских оккупантов перевести людей на новые специальности, но это не уменьшило потребность в солдатах.

Пока технология не изменила фундаментально изнурительный характер крупных межгосударственных конфликтов. Foreign Policy считает, что недостаточные усилия Украины по мобилизации и недостатки в российской вербовочной работе начали сказываться.

Страны-члены НАТО полагаются на небольшие профессиональные вооруженные силы

Но даже несмотря на то, что потери России и Украины на войне превысили 1 миллион человек, говорит издание, большинство европейских государств-членов НАТО все еще полагаются на небольшие профессиональные вооруженные силы, типичные для периода после холодной войны.

Британская армия, насчитывающая лишь 70 000 полноценных солдат, является наименьшей со времен 1700-х годов. Немецкий Бундесвер, насчитывающий около 180 000 полноценных солдат, составляет примерно треть от своего размера во время холодной войны.

Для любой западноевропейской страны, вероятно, было бы сложно мобилизовать и развернуть даже одну боеспособную тяжелую бригаду менее чем за неделю. Для сравнения: по данным Foreign Policy, сегодня на обеих сторонах фронта в Украине насчитывается около 300 бригад.

Восстановление фактического призыва в армию в течение десятилетий было политически токсичным для большинства западных стран. После окончания холодной войны все, кроме нескольких, вооруженные силы НАТО отменили обязательную военную службу. Но сейчас ситуация меняется.

В Германии министр обороны Борис Писториус открыто высказался за восстановление обязательной службы, а правящая коалиция предложила закон, который позволит быстро возобновить призыв во время кризиса. Даже в Великобритании, которая исторически относилась к призыву как к чему-то большему, чем чрезвычайная мера во время войны, политики, такие как бывший премьер-министр Риши Сунак, обсуждали восстановление национальной службы.

Исключение - Финляндия и Швеция

Финляндия и Швеция, которые присоединились к НАТО только после полномасштабного вторжения России в Украину, могут стать примером для других союзников, которые борются с вызовами в сфере безопасности.

Так Финляндия, где действует всеобщая военная служба для мужчин, может мобилизовать армию из почти 1 миллиона активных солдат и резервистов из общей численности населения, которая составляет менее 6 миллионов.

Хотя для мобилизации всех финских резервистов понадобится несколько недель, меньшие силы высокой боеготовности могут быть готовы за считанные дни или даже часы - это реакция на неожиданное вторжение России в Крым в 2014 году, которое стало мощным аргументом для страны, которая до сих пор помнит советскую агрессию в 1939-1940 годах.

Финская армия также может похвастаться одной из крупнейших артиллерийских сил НАТО и вскоре получит поддержку 64 новых истребителей F-35.

В целом, отметило издание, если боевые действия начнутся на территории НАТО или в Восточной Азии, добровольчество окажется недостаточным для удовлетворения потребностей в человеческих ресурсах во время большой войны.

Несмотря на всю особую зацикленность на целевых расходах, лучшим показателем для оценки преданности состоятельной современной страны своей обороне может быть количество хорошо обученных людей в форме, говорится в статье. Открытым остается вопрос, продемонстрируют ли демократии Европы и Азии такую преданность.

Парад в Китае

Военный парад в Китае 3 сентября был посвящен 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, в которой современная Китайская народная республика считает себя одним из главных победителей.

Показательную демонстрацию визуально новейших образцов вооружений на главной площади столицы Китая аналитики расценили как очевидный посыл США и их союзникам.

