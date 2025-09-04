Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер готической драмы "Грозовой перевал" (Wuthering Heights), снятого по мотивам знаменитого романа 1847 года английской писательницы Эмили Бронте.
Английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды") обещает показать зрителям откровенную интерпретацию классической истории о напряженных и разрушительных отношениях между мстительным Хитклиффом и разбалованной Кэтрин Эрншоу, разворачивающейся на фоне йоркширских болот.
Главные роли в фильме сыграли австралийские звезды мирового уровня Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Хищные птицы", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в... Голливуде") и Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория").
В то же время образ юного Хитклиффа воплотил 15-летний Оуэн Купер, который прославился благодаря главной роли в хитовом сериале "Переходный возраст".
Кроме того, в фильме сыграли Шазад Латиф (сериал "Звездный путь: Дискавери"), Хонг Чау ("Кит", "Меню", "Город астероидов", "Виды доброты"), Элисон Оливер ("Солтберн", "Кровавый лидер", сериал "Задание"), Мартин Клунз ("Влюбленный Шекспир", "Кислотный дом", сериал "Доктор Мартин") и другие.
Оригинальные песни к фильму написала поп-икона Charli XCX.
Весьма иронично фильм выйдет в украинский прокат 12 февраля 2026 года, накануне Дня влюбленных.
Отметим, что "Грозовой перевал" уже экранизировали несколько десятков раз, начиная с 1920 года. Это были и полнометражные фильмы для кинотеатров, и телефильмы, и сериалы.
Например, в экранизации 1939 года, номинированной на "Оскар", Хитклиффа сыграл легендарный Лоуренс Оливье. Кроме того, этого персонажа в разные годы играли Тимоти Далтон, Иэн Макшейн, Рэйф Файнс и Том Харди.