Фильм с оригинальными песнями от Charli XCX выйдет в прокат в феврале 2026 года ко Дню влюбленных.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер готической драмы "Грозовой перевал" (Wuthering Heights), снятого по мотивам знаменитого романа 1847 года английской писательницы Эмили Бронте.

Английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды") обещает показать зрителям откровенную интерпретацию классической истории о напряженных и разрушительных отношениях между мстительным Хитклиффом и разбалованной Кэтрин Эрншоу, разворачивающейся на фоне йоркширских болот.

Главные роли в фильме сыграли австралийские звезды мирового уровня Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Хищные птицы", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в... Голливуде") и Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория").

В то же время образ юного Хитклиффа воплотил 15-летний Оуэн Купер, который прославился благодаря главной роли в хитовом сериале "Переходный возраст".

Кроме того, в фильме сыграли Шазад Латиф (сериал "Звездный путь: Дискавери"), Хонг Чау ("Кит", "Меню", "Город астероидов", "Виды доброты"), Элисон Оливер ("Солтберн", "Кровавый лидер", сериал "Задание"), Мартин Клунз ("Влюбленный Шекспир", "Кислотный дом", сериал "Доктор Мартин") и другие.

Оригинальные песни к фильму написала поп-икона Charli XCX.

Весьма иронично фильм выйдет в украинский прокат 12 февраля 2026 года, накануне Дня влюбленных.

Отметим, что "Грозовой перевал" уже экранизировали несколько десятков раз, начиная с 1920 года. Это были и полнометражные фильмы для кинотеатров, и телефильмы, и сериалы.

Например, в экранизации 1939 года, номинированной на "Оскар", Хитклиффа сыграл легендарный Лоуренс Оливье. Кроме того, этого персонажа в разные годы играли Тимоти Далтон, Иэн Макшейн, Рэйф Файнс и Том Харди.

