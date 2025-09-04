Вышел финальный трейлер украинской биографической драмы "Малевич", посвященной знаменитому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу и, в частности, периоду его жизни в Киеве.
Фильм охватывает ключевые события в жизни художника, которые дают представление об эпохе, в которой он жил, и страстях, бушевавших вокруг его творчества. А их было немало: зависть конкурентов, большая любовь, боль за селян, страдавших от Голодомора, и ненависть к порядкам, которые насаждали большевики.
Также в фильме есть отдельная сюжетная линия, которая проводит параллели с современностью, когда российский империализм в очередной раз пытается уничтожить украинскую идентичность. Последние кадры ленты сняты в деоккупированном селе Мощун. Там, по режиссерскому замыслу, оживают картины Малевича, посвященные одной из украинских трагедий, за которую ответственна советская власть.
"Идея фильма возникла еще до полномасштабного вторжения, но съемки проходили в 2022 году. За это время наш первоочередной замысел претерпел изменения: мы не могли снимать, например, в селах на Харьковщине, а современность проникала в наше кино через массированные обстрелы энергетической инфраструктуры и кинематографистов, которые шли на фронт. Тот фильм, который вы видите сейчас, не только впервые в украинском кино делает попытку художественно осмыслить фигуру Малевича, но и останется в истории воспоминанием о том, через что мы сейчас проходим", – рассказала режиссер фильма Дарья Онищенко.
Главную роль в фильме сыграл Виталий Ажнов, известный по ролям глубоких персонажей в спектаклях "Калигула", "Мария Стюарт" и "Макбет" в театре Франко. Также среди каста – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие", "Брама", сериал "Леся+Рома"), Кристина Федорак ("Перевозчица"), Марина Кошкина ("Каховский объект"), Дарья Творонович ("Валерия выходит замуж"), Алексей Горбунов ("Дикое поле") и Александр Рудинский ("Камень, ножницы, бумага", "Носорог", сериал "Агентство"), который уже успел засветиться и в зарубежном кино.
Музыку к фильму создал Милош Елич из "Океана Эльзы", а саундтреком стала любимая песня Казимира Малевича, которая упоминается в его воспоминаниях – "Гуде вітер вельми в полі" в исполнении SHUMEI.
Фестивальная премьера фильма состоялась на киевском кинофестивале "Молодость" в 2024 году, а впоследствии показы ленты также проходили за рубежом – в Италии, Германии, Бразилии.
В украинский прокат фильм выйдет уже 11 сентября 2026 года.
Как сообщал УНИАН, ранее режиссер "Малевича" Дарья Онищенко рассказала, вырежут ли из фильма сцены с Константином Темляком после того, как он попал в скандал с домашним насилием и непристойным поведением.
Отметим также, что в течение двух месяцев киевляне и гости столицы могут проехаться в специальном вагоне метро, тематически оформленном к выходу "Малевича".