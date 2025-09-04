Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 сентября, вырос на 3 копейки - 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,35 грн/евро, а курс продажи - 48,18 грн/евро.

Национальный банк установил на 4 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Ранее аналитики инвестгруппы ICU отметили, что Нацбанк сохраняет курс гривны к доллару около 41,3 гривни уже две недели, а объем интервенций - ниже средненедельного значения за время полномасштабной войны. Однако вскоре регулятор может перейти к умеренному ослаблению национальной валюты.

