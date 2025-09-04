Теперь он говорит, что не понимает украинских артистов, которые продолжают выступать в России.

Украинский шоумен, комик Антон Лирник высказался о выезде из Российской Федерации и своем отношении к войне против Украины.

В интервью российскому проекту "Говорящие головы" он рассказал, что уже много лет не общается с партнером по комедийному проекту "Дуэт Чехова" Андреем Молочным, а лишь иногда поздравляет его в сети с Днем рождения. С другими членами "Comedy Club" он также не поддерживает связь.

Свое признание в России "иноагентом" Лирник связывет с тем, что он украинец. По его словам, на территории этой страны у него нет ни имущества, ни родных:

"Меня ничего не связывает с Россией. У меня там не было никакого имущества и родственников. Это чтобы запугать людей. У меня сегодня спектакль в Риге. Это для того, чтобы люди, которые живут в Риге, боялись и думали: "Он же иноагент, а вдруг как-то по нам прилетит".

Комик вспомнил и об отъезде из Российской Федерации в начале полномасштабной войны. По его словам, он принял решение из принципа и его волновало только то, что его могут просто не выпустить из страны.

Также он объяснил, почему поворотным моментом для него стала зима 2022 года, а не 2014 год, когда война только началась. Лирник объяснил, что в тот момент многие находились в "информационном пузыре" и не понимали всей серьезности происходящего:

"Это моя вина, которую я принимаю: что в 2014 году я, как украинец, не осознал, что нужно больше делать для того, чтобы вернуть Крым, вернуть Донбасс. Чтобы они были украинскими и чтобы эту тему поднимать".

Лирник заверил, что у него нет российской паспорта и он не понимает украинских артистов, которые и сейчас продолжают там работать.

"Я не смог там остаться. Я понимал, что меня и в Украине никто не ждет, все считают, что я пророссийский. Но и в России я остаться тоже не мог. Поэтому я разом потерял все и уехал. Но там остаться.... это сколько всего еще нужно в себе убить", - добавил он.

Антон Лирник и война в Украине

Лирник - украинский комик, бывший участник "Дуэта имени Чехова" и резидент Comedy Club. С начала полномасштабного вторжения России в Украину его позиция вызывала неоднозначную реакцию.

В марте 2022 года, находясь в Москве, Лирник записал видеообращение к Путину с просьбой организовать "зеленый коридор" для вывоза гражданских из города Волноваха.

Позднее Лирник выехал из России и поселился в Турции, а затем переехал в Испанию. В феврале 2025 года Министерство юстиции РФ признало его "иностранным агентом" за критику российской агрессии и поддержку Украины.

