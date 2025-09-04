Согласно данным из открытых источников, 59-летний певец имеет рост 1,63 м.

Жена украинского певца Виктора Павлика ответила на упреки в том, что она "большая" по сравнению со своим мужем. Согласно данным из открытых источников, 59-летний певец имеет рост 1,63 м.

Вчера Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram комментарий, который подписчица оставила под их совместным с Павликом видео. По словам женщины, раньше она не видела пару так близко, поэтому для нее стало "открытием", что девушка является "большой дамой". Блогерша ответила ей так:

"Это уже можно прото рубрику открывать с комментариями. Крупная дама. Ну, если что, у меня размер S. Невыгодно иметь меленького мужчину. Выгляжу крупной дамой. Такое открытие, вы поняли. Ну, что поделаешь. Может, надо немножко и похудеть, я не спорю".

Напомним, ранее Репяхова рассказала о неприятных комментариях, которые чаще всего оставляют под их с певцом фотографиями и видео. Она ответила на это с юмором.

