С 8 января во всех кинотеатрах страны: 1+1 media начала работу над романтической комедией 'Испытательный срок'

Стало известно, что в этом году команда 1+1 media начала работу над вторым полнометражным фильмом собственного производства - романтической комедией "Испытательный срок", которая выйдет в широкий украинский прокат уже 8 января 2026 года.

Производством ленты занимается 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария - Евгений Бургела, режиссер - Ирина Громозда. Дистрибутор фильма в Украине - B&H Film Distribution.

Съемки фильма начнутся уже в сентябре в Киеве, а кто сыграет главные роли - станет известно уже совсем скоро. Однако команда интригует: к съемкам привлечены как суперзвезды украинской киноиндустрии, так и те актеры, которые, несомненно, станут настоящим открытием.

"Уже в этом году мы начали работу над вторым полным метром 1+1 media - это логичный шаг в развитии направления производства кинотеатрального контента. Мы системно работаем в различных сегментах, это один из наших бизнес-векторов, который помогает расширять аудиторию, создавать новые возможности для партнерств и формировать конкурентный украинский продукт", - отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

"Испытательный срок " - это романтическая комедия о карьере, которую не планировали, и чувствах, которые нельзя было предусмотреть заранее. О тех, кто сломался, но не сдался. И о том, что иногда главное испытание - в способности довериться снова.

"Нам хочется сделать легкое, доброе, остроумное, но при этом эмоционально честное кино о людях, которые учатся открываться и доверять снова. "Испытательный срок" - это о новых шансах, которые появляются тогда, когда меньше всего их ждешь. В нашей истории современные герои, с которыми можно смеяться, плакать и влюбляться одновременно. Уверены, зритель найдет в фильме частичку себя", - добавляет Анна Гончар.

О сюжете:

Главная героиня Полина - гламурная дочь бизнесмена, которая привыкла к беззаботной жизни. После измены отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там она в течение месяца соревнуется за должность с Романом - амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе.

Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где трудно отличить рабочие задачи от личных чувств.

Это романтическая комедия с актуальным юмором о поиске доверия, новых начинаниях и о том, как даже самая жесткая конкуренция может неожиданно стать историей любви.

Премьера "Испытательного срока" в кинотеатрах Украины - 8 января 2026 года.

