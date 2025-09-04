Опрокидывание существенно портит опыт путешествий для многих людей, а медикаментозные методы часто вызывают побочные эффекты.

Если вы страдаете от укачивания во время езды в транспорте, поможет прослушивание музыки, однако не любой, утверждают ученые. Об этом пишет The Independent.

Ученые установили, что для уменьшения симптомов кинетоза (научное название укачивания в транспорте) веселая музыка помогает лучше, чем грустная. К такому выводу они пришли, проведя исследование.

Исследователи с помощью специально откалиброванного симулятора вождения вызывали у участников эксперимента симптомы укачивания, а затем включали разную музыку. Выяснилось, что мягкая и радостная музыка показала лучшие результаты, тогда как грустная оказалась менее действенной, чем отсутствие какой-либо музыки.

Видео дня

"Укачивание существенно портит опыт путешествий для многих людей, а имеющиеся медикаментозные методы часто вызывают побочные эффекты, в частности сонливость. Между тем музыка является неинвазивной, недорогой и персонализированной стратегией вмешательства", - пояснил доктор Цицун Юэ из Юго-Западного университета в Китае.

Те, кого укачивает, часто испытывают напряженность, которая ускоряет появление тошноты. Поскольку музыка способна расслаблять, исследователи решили проверить, может ли она помочь таким людям. Для этого они надевали участникам электроэнцефалографические шапочки и фиксировали сигналы мозговой активности, связанной с укачиванием.

Добровольцев разделили на шесть групп: четыре слушали музыку, одна - осталась без музыки, ещё одна группа была контрольной - для неё симулятор останавливали сразу после появления лёгких симптомов.

Сперва участники сидели неподвижно в симуляторе, чтобы зафиксировать базовые показатели мозговой активности. Затем они выполняли задания по вождению и сообщали об уровне тошноты. После этого четыре группы слушали музыку в течение минуты, а затем снова оценивали свое состояние.

Больше всего - на 57,3% - уменьшала симптомы веселая музыка. Очень близкий результат - 56,7% - дала мягкая музыка. Страстная музыка уменьшила тошноту на 48,3%, тогда как грустная - лишь на 40%, что даже хуже, чем без музыки. В контрольной группе обычный отдых уменьшил симптомы на 43,3%.

Электроэнцефалографические данные показали, что активность в затылочной доле мозга (которая отвечает за зрение) менялась в моменты появления симптомов и возвращалась к норме после облегчения.

"Исходя из наших выводов, людям, которые испытывают симптомы во время путешествия, стоит слушать веселую или спокойную музыку для облегчения состояния", - добавил доктор Юэ.

Он подчеркнул, что эти результаты, вероятно, можно распространить и на укачивание во время перелетов или морских путешествий.

По мнению авторов исследования, мягкая музыка, вероятно, расслабляет, уменьшая напряжение, что уменьшает тошноту, тогда как веселая может отвлекать, активируя систему вознаграждения мозга. Зато грустная музыка усиливает негативные эмоции и увеличивает дискомфорт.

Однако ученые отмечают: нужны дальнейшие исследования с большим количеством участников, чтобы подтвердить эти результаты.

Ранее УНИАН рассказывал о самой опасной позе для сна во время путешествия. По словам остеопата Трейси Ганниган, речь идет о позе, когда ваша голова просто качается или прижата к плечу. Поэтому специальная изогнутая подушка поддержит голову как гамак, не давая ей покачиваться и предотвращая боль. Также эксперт советует избегать сна на животе, например, в отеле или на пляже. Такая поза оказывает сильное давление на поясницу.

Вас также могут заинтересовать новости: