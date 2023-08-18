Прокуроры просят суд взять подозреваемых в убийстве человека под стражу без возможности внесения залога.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда, который отпустил под залог двух обвиняемых в убийстве добровольца Алексея Щербины, которое произошло в Киеве в 2022 году.

"Не соглашаясь с указанным решением суда Голосеевская окружная прокуратура города Киева внесла на него апелляционную жалобу", - сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что сторона обвинения настаивает на отсутствии оснований для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного.

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Следовательно, прокуроры просят суд апелляционной инстанции отменить определение и взять обвиняемых под стражу без возможности внесения залога.

Сейчас апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

Убийство военного в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 августа Голосеевский райсуд Киева отпустил под залог двух из трех обвиняемых в групповом хулиганстве с применением огнестрельного оружия по делу об убийстве военнослужащего. Суд определил размер залога в 805,2 тыс. грн для каждого как альтернативу содержанию под стражей.

Убийство произошло в октябре 2022 года во время конфликта в одном из киевских дворов. По данным полиции, ссора возникла между водителями Hyundai и Lexus из-за первоочередности проезда на дороге. Во время нее пассажиры Lexus избили водителя другого авто, а водитель "Лексуса" выстрелил в него. Последний погиб на месте.

Впоследствии стало известно, что молодые люди убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Суд арестовал троих молодых людей. СМИ связывали их со спортивным клубом депутата-предателя Ильи Кивы. Один из них уже имел подозрение по делу о мошенничестве.

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