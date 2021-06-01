Молодчики разбили в номере плазменную панель и мебель.

Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

Видео с вечеринки блогерши уже разошлись по сети. На них подростки выпивают, устраивают в номере дружеские кулачные бои, разбивают плазменную панель, ломают мебель, разрисовывают зеркала и устраивают импровизированный "фейерверк" с помощью огнетушителя.

На место прибыла полиция и охранники заведения. Девушка в общении с правоохранителями настаивала, что разгром в номере устроили ее друзья, а она и ее молодой человек непричастны. Кроме того, провоцировала полицейских предложением показать грудь.

В конечном итоге парня девушки задержали и доставили в райотдел полиции. Блогерша поехала за ним. На видео из райотдела можно наблюдать скандал между парой и полицейскими, к молодому человеку несколько раз применили силу.

В марте прошлого года ttiisshhiinnaa уже побывала в подобном скандале. Тогда она разгромила съемную квартиру в ЖК "Комфорт Таун", поскольку заявила, что хозяин квартиры обманул ее.

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Подростки громят квартиры ради хайпа

Разгром арендуемого жилья с недавних пор стал одним из самых вредоносных трендов соцсетей.

Риэлторы столкнулись с тем, что группы молодых людей снимают хорошие квартиры под вечеринки и целенаправленно устраивают там погромы ради видео в Instagram.

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Автор: Дмитрий Захаров