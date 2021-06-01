В конечном итоге на парня блогерши Сергея надели наручники и увезли в райотдел.

Киевская блогерша ttiisshhiinnaa снова попала в скандал. Компания девушки разгромила еще одну съемную квартиру, на место вызвали правоохранителей.

Видео из сториз блогерши в Instagram опубликовал «Киев оперативный». На не можно видеть, что девушка и ее парень общаются с полицией. Очевидно, оба нетрезвые. По их словам, они не сделали ничего незаконного.

В конечном итоге на парня блогерши Сергея надели наручники и увезли в райотдел. Девушка также поехала с полицейскими, чтобы забрать его.

В марте этого года ttiisshhiinnaa уже побывала в подобном скандале. Тогда она разгромила съемную квартиру в ЖК "Комфорт Таун", поскольку заявила, что хозяин квартиры обманул ее.

На опубликованном тогда видео можно было видеть, что девушка высыпала пакет с мусором посреди комнаты, порвала шторы, забросала мебель сырыми яйцами и рассыпала везде муку. А под конец - разлила лак для ногтей в ванной.

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Подростки громят квартиры ради хайпа

Разгром съемного жилья с недавних пор стал одним из самых вредоносных трендов соцсетей.

Риэлторы столкнулись с тем, что группы молодых людей снимают хорошие квартиры под вечеринки и целенаправленно устраивают там погромы ради видео в Instagram.

Кроме того, появились пранкеры, которые снимают посуточно квартиры и портят их. Могут перекрасить стены, обои, оставить на стенах или полу рисунки и снять все это на видео.

Юристы говорят, что единственный способ борьбы с такими арендаторами – это заключение официальных договоров на аренду, чтобы на руках остались копии документов.

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Автор: Дмитрий Захаров