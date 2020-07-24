Под Киевом киллеры расстреляли бизнесмена на глазах у его семилетнего сына, мужчина погиб - СМИ

По сообщению СМИ, погибшим оказался 44-летний столичный бизнесмен Игорь Плекан.

Под Киевом киллеры расстреляли столичного бизнесмена на глазах у его 7-летнего сына.

Как сообщает телеканал ICTV, 44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

В мужчину попали по меньшей мере четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 метров и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили.

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Киллеры дали перепуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать как можно дальше.

И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно – ранения были смертельными.

Супруга бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства, сообщают журналисты со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, на днях на Донетчине были расстреляны двое мужчин, один из них умер.

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