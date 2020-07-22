цей матеріал доступний українською

В Донецкой области расстреляли двух мужчин, один из них умер - СМИ

02:16, 22 июля 2020
Происшествия
88 0
В результате стрельбы погиб мужчина / УНИАН

Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах. 

В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция, которая объявила операцию "Сирена".

От полученных ранений один из мужчин скончался. Другой сейчас находится в больнице. 

В полиции информацию о стрельбе пока официально не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter