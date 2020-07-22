В Донецкой области расстреляли двух мужчин, один из них умер - СМИ
02:16, 22 июля 2020Происшествия
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Полиция проводит спецоперацию "Сирена".
В результате стрельбы погиб мужчина / УНИАН
Во вторник вечером в городе Константиновка Донецкой области посреди улицы неизвестные устроили стрельбу.
Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.
В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция, которая объявила операцию "Сирена".
От полученных ранений один из мужчин скончался. Другой сейчас находится в больнице.
В полиции информацию о стрельбе пока официально не комментировали.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.
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