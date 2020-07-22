В Донецкой области расстреляли двух мужчин, один из них умер - СМИ

Полиция проводит спецоперацию "Сирена".

Во вторник вечером в городе Константиновка Донецкой области посреди улицы неизвестные устроили стрельбу.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция, которая объявила операцию "Сирена".

От полученных ранений один из мужчин скончался. Другой сейчас находится в больнице.

В полиции информацию о стрельбе пока официально не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.

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