Мужчина пришел на помощь охраннику супермаркета.

В Харькове местный житель решил "воспитывать" посетителей местного супермаркета, игнорирующих масочный режим.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков".

На записи видно, как в ходе словесной перепалки двое мужчин поочередно упали после ударов с кулака.

"Воспитание посетителей одного из супермаркетов! Неравнодушный посетитель пришёл на помощь охраннику, который сделал замечание другому посетителю не ругаться матом, но слова не возымели результата, но посетитель с правильным воспитанием подобрал "нужные слова", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

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Автор: Юрий Годован