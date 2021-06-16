Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень новых смягченных карантинных норм.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

Читайте такжеКарантин в Украине продлили до сентябряПри этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При "зеленом" уровне эпидопасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство.

Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Новым правилам определяется возможность одновременного установления по всей территории страны "зеленого" или "желтого" уровня карантина, "оранжевый" и "красный" будет определяться в пределах региона.

Смягчение карантина в Украине 16 июня

До этого ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что правительство разрешило проведение массовых мероприятий в помещениях со стопроцентным наполнением людей и без ограничения дистанции между присутствующими.

Если же все присутствующие на мероприятии имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который был сделан не более чем за 72 часа, или документ о полном курсе вакцинации, то ограничения не применяются.

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Автор: Леся Лещенко