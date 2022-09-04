Огонь охватил более 2000 квадратных метров ресторанного комплекса.

В Харькове продолжается тушение крупного пожара от ракетного попадания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью Харьков подвергся очередному ракетному удару по гражданской инфраструктуре. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс в Киевском районе города.

"Все его застройки были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, который охватил почти всю территорию комплекса. Горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 квадратных метров", - отмечают в ГСЧС.

В ликвидации пожара задействованы 8 пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС.

"Основная задача спасателей заключалась в исключении дальнейшего распространения огня на соседние застройки и лесной массив. В 02:47 им удалось локализовать пожар. Сейчас продолжаются работы по его окончательной ликвидации", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, около полуночи в Киевском районе Харькова раздались два взрыва. Предварительно, враг нанес по городу ракетный удар. В результате попадания произошел пожар в здание ресторана.

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