В Харькове предварительно без пострадавших.

Ночью в Харькове прогремели взрывы, предварительно - вражеский ракетный удар.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около полуночи в Киевском районе Харькова прогремели два взрыва. Предварительно, враг нанес по городу ракетный удар. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана", - сообщил он. Видео дня

По его словам, предварительно, без пострадавших.

Также Синегубов рассказал об обстрелах врагом области. Сообщается об одном погибшем.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховской и Чугуевский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории. К сожалению, в Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет", - сообщил он.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопоривание в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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