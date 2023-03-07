Уголовное дело уже открыто.

Законный владелец ООО "Академ-Клуб" компания "Виемар Холдинг Лтд" оспаривает его рейдерский захват, к которому может быть причастен известный грузинский криминальный авторитет. Об этом сообщил политический эксперт и блогер Тарас Загородний в своем блоге на сайте "Цензор.Нет".

"Сегодня Украина как никогда нуждается во вливании иностранных инвестиций, которые поддержат национальную экономику в условиях войны и придадут ей импульс для восстановления после победы. Поэтому зарубежных инвесторов мы должны лелеять и беречь. Вместо того иностранные компании, которые не ушли из страны из-за войны, сталкиваются с другим врагом - внутренним. Врагом из числа рейдеров и черных регистраторов, которые, пользуясь тяжелым временем, проворачивают свои мутные схемы. И это - одна из таких историй", - подчеркнул Загородний.

По его информации, иностранная компания "Виемар Холдинг Лтд" уже долгое время, с 2017 года владеет долей в 50% в ООО "Академ-Клуб". Однако в декабре 2022 года государственным регистратором Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Овчинниковой В. И. осуществляется ряд действий в отношении "Академ-Клуба", "которые имеют все признаки противоправного действия". В частности, регистратор меняет состав учредителей этой компании без ведома ее совладельца - "Виемар Холдинг Лтд" и без надлежащих документов.

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"Более того - на основании поддельных документов, в частности - фальшивого Акта приема-передачи доли. При этом документы для этого регистрационного действия были поданы только приобретателем доли, то есть лицом - иностранным гражданином - на которое переписали компанию. Никаких документов от "продавца" не было, потому что законный владелец "Академ-Клуба" отчуждать свою долю не собирался. По полученной мной информации, к указанным преступным действиям может быть причастен известный грузинский криминальный авторитет. Это выглядит как чистой воды рейдерство, причем максимально наглое! Когда вся страна долгие месяцы воюет с российским агрессором, находятся те, кто продолжает заниматься рейдерством и распространяет свое преступное влияние на территории Украины. И все это при участии государственного регистратора, который четко понимает противоправность своих действий. Но, видимо, надеется, что "война все спишет"- возмутился политический эксперт.

Он отметил, что "Виемар Холдинг Лтд" уже подала в Минюст жалобу по поводу рейдерского захвата ее собственности.

"Очень жаль, что преступные регистраторы, готовые нарушать закон и права других за копеечку, даже с войной никуда не делись - как и дерзкие рейдеры, любители чужого имущества. Сейчас законный владелец "Виемар Холдинг Лтд" оспаривает противоправную перерегистрацию ООО "Академ-Клуб". Им подана жалоба в Министерство юстиции Украины, а также - заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию и прокуратуру. Уголовное дело уже открыто. Очень хочется верить, что даже несмотря на тяжелые времена - Министерство юстиции способно восстановить справедливость а правоохранители-наказать виновных. Чтобы в новой послевоенной Украине не было места никакому рейдерству и никаким "черным регистраторам", - констатировал Тарас Загородний.