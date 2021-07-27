Коррупционеры оформили реализацию филиалу "Юго-Западная железная дорога" товаров и услуг, которые не существовали.

В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачила сотрудников филиала "Юго – Западной железной дороги" АО "Укрзализныця" в злоупотреблении служебным положением растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

По результатам проведенных аналитических исследований, сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала "Юго – Западная железная дорога" тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн гривен, а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно покупало исключительно пищевые продукты, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Также установлено, что операции между СХД и филиалом "Юго – Западной железной дороги" проходили без НДС.

Фактически филиал "Юго-Западная железная дорога", осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовал к своему бухгалтерскому балансу ранее уже списанные и отреконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

“Вследствие таких действий служебные лица филиала "Юго – Западная железная дорога" путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение денежными средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн.

По результатам санкционированных обысков было установлено и изъято бухгалтерскую документацию, журналы – ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуги у фиктивного предприятия на сумму почти 33 миллиона гривен”, – отметил председатель ДФС Вадим Мельник.

Напомним, ранее "Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время дежурства которых были изъяты контрабандные сигареты в поезде Киев - Вена.

Автор: Станислав Кожемякин