Уволены железнодорожники, которые сопровождали поезд.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) уволила железнодорожников, во время дежурства которых были изъяты контрабандные сигареты в поезде Киев – Вена.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика.

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«Руководство «Укрзализныци» приняло решение уволить железнодорожников, которые сопровождали пассажирский поезд Киев - Вена, где на прошлой неделе пограничники и таможенники обнаружили контрабандные сигареты», - цитирует пресс-служба слова Юрика.

В частности, уволены начальник поезда и проводник вагона.

Сообщается, что УЗ будет всячески способствовать проведению следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.

Восстановление сообщения с Веной

С 1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии. В частности, УЗ запустила поезда Киев - Вена (Австрия) и Чоп — Захонь.

Контрабандный скандал

В ночь на 4 июня 2021 года украинские пограничники и таможенники во время осмотра поезда Киев-Вена на железнодорожном пункте пропуска в Чопе обнаружили незаконную партию табачных изделий в поезде.

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Автор: Павел Степанец