Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) уволила железнодорожников, во время дежурства которых были изъяты контрабандные сигареты в поезде Киев – Вена.
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика.
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«Руководство «Укрзализныци» приняло решение уволить железнодорожников, которые сопровождали пассажирский поезд Киев - Вена, где на прошлой неделе пограничники и таможенники обнаружили контрабандные сигареты», - цитирует пресс-служба слова Юрика.
В частности, уволены начальник поезда и проводник вагона.
Сообщается, что УЗ будет всячески способствовать проведению следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.
Восстановление сообщения с Веной
С 1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии. В частности, УЗ запустила поезда Киев - Вена (Австрия) и Чоп — Захонь.
Контрабандный скандал
В ночь на 4 июня 2021 года украинские пограничники и таможенники во время осмотра поезда Киев-Вена на железнодорожном пункте пропуска в Чопе обнаружили незаконную партию табачных изделий в поезде.
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