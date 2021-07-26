Задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Пятерых работников Ровенского филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" разоблачили на хищении до 30 тонн горючего ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группа служащих систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственной компании.

"Они дважды в день – утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ поездах "Укрзализныци" появится военизированная охранаПо результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного горючего.

Правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия по ст. 208 УПК Украины во время хищения горюче-смазочных материалов. В настоящее время задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Также проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства служебных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте, банковские карты, черновые записи.

Это уже не первый коррупционный скандал в "Укрзализныце" за последнее время - в июне НАБУ проводило обыски в помещениях компании по делу о закупке филиалами "Центра здравоохранения" услуг ПЦР-тестирование на COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин