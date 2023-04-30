Он заявил, что объявляет сбор на пикап для ВСУ.

Блогер с никнеймом Si Surik резко изменил свою позицию относительно непутевого пранка с участием украинского воина. Он записал видеообращение к герою ролика и всем военным ВСУ, в котором извинился за свой поступок.

Видео появилось в Instagram пранкера. Парень подчеркнул, что хочет извиниться за ситуацию, в которой "был на 100% неправ".

"Я понимаю, что это было противно с моей стороны. Я хочу извиниться перед всеми военнослужащими, которые увидели этот позор. Я хочу извиниться перед этим военным - если ты меня видит, я прошу прощения у тебя. В дальнейшем, если это возможно, я хочу с ним встретиться и извиниться при нем", - заявил пранкер.

Кроме того, блогер назвал свое поведение "недопустимым", а также объявил сбор на пикап для воинов. Отчеты обещает предоставить в соцсетях. Ролик заканчивает лозунгом "Слава Украине!", однако на русском.

Пранк с воином ВСУ

Пранкер из TikTok презирал украинского воина во время неудачного видео, но впоследствии поплатился. Тиктокер подошел на улице Киева к мужчине с элементами военной формы со словами: "Валера, брат, привет. Мы вчера с тобой бухали".

Очевидно, он ожидал, что воин поддержит его "легенду" и якобы "отмажет" перед девушкой. Однако военного это идея возмутила. Он отметил, что вовсе не "Валера", а украинец - воин ВСУ.

"Какое "я с тобой бухал", дядя?... Я воевал", - сказал воин.

"Ты серьезно? И шо?... Ты понимаешь, что ведется видеонаблюдение? Давай, иди нах*й отсюда", - сказал тиктокер с пренебрежением.

Однак тиктокера догнала карма, он извинился, но затем записал видео, в котором отказался от своих слов.

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