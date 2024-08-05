Марк Сергеев публично рассказал историю якобы о парамедике, которая имела половые отношения с бойцами роты ССО.

Капеллан, волонтер и "молодежный пастор" Марк Сергеев оскорбил женщин в ВСУ, вызвав гнев украинских парамедиков.

Во время интервью проекту Metanoia Сергеев рассказал историю якобы о парамедике пехотного подразделения ССО, которую собратья "имеют все в постели по очереди".

Сначала Сергеев, который называет себя капелланом, отметил, что сейчас в ВСУ на разных должностях служит почти 77 тысяч женщин, "из них где-то 20 тысяч - прямо на нуле".

"Представь просто девушку, 24 года, модельной внешности, она медик, она в роте пехоты пацанов из ССО, которые заряжены, качки. Ну, типа, они ее имеют все в постели по очереди. Это просто трэш, что происходит. Ну, вот так они живут. А потом раз, забеременела и тайм-аут дала. Я к чему, а капелланов-девушек, взрослых, адекватных матерей, их там трое на всю страну. У нас нет штабных капелланов-девушек", - заявил он.

Как отреагировали парамедики?

После волны возмущения этот отрывок подкаста удалили, оставив лишь часть о женщинах-капелланках и насилии в плену. Впрочем, заявления Сергеева возмутили парамедиков, которые находятся на фронте.

"Никакой гражданский черт не имеет права открывать свое еб*льце на женщин в армии, на женщин, которые находятся в структурах ССО, в пехотной роте ССО. Это отношение к женщинам, при том, что я женщина и сама имею иногда определенное отношение сексистское к женщинам в армии, оно просто уже закумарило. Иди на фронт и показывай, как надо, иди на фронт и займи места этих женщин, которые, по твоему мнению, там чем-то непорядочным занимаются", - заявила руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова.

Кроме того, возмутительные заявления Сергеева прокомментировала также освобожденная из российского плена боевой медик Екатерина "Пташка" Полищук. Она назвала капеллана "гражданским дерьмом" и "пригласила" присоединиться к ВСУ.

"Мальчик, ждем публичного извинения и твоего участия в боевых действиях. И все мои друзья, все кого спасли я и другие девушки на фронте охотно "отимеют" в постели тебя. Гражданское дерьмо, что открывает рот в сторону женщин, которые вместо него взяли в руки оружие. Очень удобно назваться капелланом и позволять себе такие высказывания. Бог может и простит, а вот мы - нет", - написала она.

"Госпитальерка" София Янчевская также прокомментировала заявления Сергеева. Она отметила, что "молодежный пастор" "должен отвечать за свои слова в сторону женщин, которые сейчас вместо него еб*шат на фронте".

Реакция Сергеева

После волны общественного возмущения Сергеев опубликовал извинения. Он заявил, что история, о которой он рассказал, касалась якобы девушки, которая уже не служит. В то же время Сергеев убеждает, что она была правдивой.

"Я говорю это на публичную тему, но моя цель была коснуться пасторов, людей, церквей. Что на самом деле происходит война - она жестокая, уничтожает судьбы людей. Как капеллан пытался объяснить христианам прежде всего, что надо делать, что нам надо молиться, помогать", - заявил он.

Автор подкаста Ярослав Босак также извинился. Однако, он отметил, что отрывок был вырван из целого контекста, но ни в коем случае никто не хотел дискредитировать женщин в ВСУ.

Мобилизация женщин в Украине в 2024 году по новому закону

Как сообщал УНИАН, 1 статья закона о мобилизации определяет, каким будет воинский учет женщин. В этом вопросе ничего не изменилось - по-прежнему женщины-медики обязаны стать на учет. Представительницы других профессий могут состоять на учете по желанию.

Не изменилось и то, что мобилизация женщин в Украине проводится исключительно добровольно. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.

Одно из нововведений закона касается обновления данных. Военнообязанные женщины должны обновить свои данные в ТЦК любым удобным способом. Если такие гражданки проигнорируют обязанность, их оштрафуют наравне с мужчинами.

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