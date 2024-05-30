Сейчас обязательной мобилизации женщин нет, но выполнять правила воинского учета женщина, которая состоит на нем, обязана.

Начальник Службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в комментарии УНИАН напомнил основные положения относительно воинского учета и штрафов для женщин за нарушение правил.

"По состоянию на сейчас обязательной постановке на воинский учет подлежат женщины медицинской и фармакологической специальности. Остальные женщины, профессии которых являются смежными с военно-учетными специальностями, в соответствии с определенным перечнем, могут стать на воинский учет по собственному желанию", - напомнил Истомин.

Он отметил, что пребывание женщины на воинском учете не означает, что она будет мобилизована.

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"По состоянию на сейчас обязательной мобилизации женщин нет. Но выполнять правила воинского учета женщина, которая состоит на этом учете, обязана. За невыполнение таких правил женщины наравне с мужчинами несут административную ответственность", - сказал представитель ТЦК.

Истомин добавил, что сейчас за нарушение правил воинского учета и за нарушение законодательства об обороне и мобилизации - статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

На вопрос, были ли уже в его практике или же ему известны случаи штрафования женщин в других областях, Истомин сказал: "Таких случаев мне не было известно".

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал инициативу парламентариев, которые зарегистрировали законопроект с предложением увеличить сроки обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

Лазуткин отметил, что сейчас общее количество военнообязанных, которые уточнили свои данные по требованию закона, составляет 1 млн 300 тыс. человек.

"Динамика после первой декады вполне достойная. Мы понимаем, что те 60 дней, которые отведены, если в дальнейшем будет сохраняться такой темп, то все военнообязанные, призывники и резервисты смогут обновить свои данные. Кстати, 155 тысяч военнообязанных женщин уже выполнили эту норму закона", - рассказал он.

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