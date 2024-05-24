Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом.

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн гривень, что составляет 100% от потребности.

Как сообщает Минобороны, все соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в различные воинские части.

"Несмотря на полномасштабную войну Минобороны работает над обеспечением вопроса равенства между нашими защитниками и защитницами. Закупка женской военной формы - важный шаг. Эти закупки - это об уважении к равенству и справедливости в рядах ВСУ", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом. Женский костюм отличается от мужского по форме и сложностью кроя. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров - от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

Форма для женщин в ВСУ

3 августа 2023 года Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ.

Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году во исполнение поручения министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности.

В декабре Минобороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных.

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