Мужчины подрались, потому что не могли поделить дорогу.

В Бердянске двое депутатов городского и районного совета от разных партий подрались из-за конфликта на дороге.

Как рассказали в Нацполиции Запорожской области, конфликт между водителем одного авто и пассажиром другого произошел 25 декабря около 21:30 возле торгового центра.

"В ходе конфликта мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного совета от разных партий", - говорится в сообщении.

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Один из участников после драки обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). После получения результатов судебно-медицинской экспертизы правоохранители определят окончательную правовую квалификацию события.

Как пишет местный сайт PRO.berdiansk.biz, по версии стороны потерпевшего, он был избит на дороге якобы группой лиц в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, которые после этого скрылись на автомобиле.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бердянске депутат городского совета в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на BMW Х5 - он наехал на пешехода. Водителя задержали, в его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя (норма - до 0,2 промилле).

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