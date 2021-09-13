СМИ сообщают, что пострадавший в ДТП находится в коме в тяжелом состоянии.

В Бердянске Запорожской области депутат городского совета в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на BMW Х5 - он наехал на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, депутат не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил наезд на опору внешнего электроосвещения. Но после этого он продолжил движение и наехал на 50-летнего мужчину.

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Водителя задержали, в его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя (норма - до 0,2 промилле). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 8 лет.

Как пишет местное издание RIA-M.TV мужчина-виновник аварии – депутат Бердянского горсовета от партии "Наш край" Николай Рудницкий.

СМИ сообщает, что пострадавший в ДТП находится в коме в тяжелом состоянии.

"Пьяный виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако его задержали свидетели. Они же сняли все произошедшее на камеру. Видеозапись подтверждает и личность, и состояние депутата, который даже не поинтересовался здоровьем сбитого им человека и не предпринял никаких действий, чтобы помочь ему", - добавляет RIA-M.TV.

Ранее, в ночь на воскресенье, 12 сентября, в курортном поселке городского типа Кирилловка Запорожской области очень пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" на Приморском бульваре не справился с управлением и наехал на несколько препятствий.

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Автор: Ольга Робейко