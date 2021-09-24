Честная женщина, которой повезло найти деньги, уже вернула их владельцу.

В Запорожской области нашли пакет с десятками тысяч гривень. Необычную находку обнаружили возле мусорного бака, деньги были разделены канцелярскими резинками, крупные купюры аккуратно лежали "стопкой".

О найденном пакете с десятками тысяч гривень рассказала волонтер из Бердянска. Валентина Мамай опубликовала фото с деньгами в Facebook и написала, что вернет их тому, кто назовет точную сумму.

Так, пакет нашли в Бердянске. Местные СМИ сообщили, что жительница города, которая занимается бродяжничеством, обнаружила деньги и обратилась к волонтеру с просьбой помочь ей найти владельца.

Читайте такжеЧемпион Европы по джиу-джитсу стал дворником в ХерсонеСама зоозащитница подробностей о находке не сообщила, однако уже написала в комментариях к своему посту, что деньги уже вернули тому, кто их потерял. Точную сумму волонтер не называла.

Пользователи принялись интересоваться, получила ли Мамай вознаграждение за свой добрый поступок. Она отметила, что владелец денег отблагодарил за возвращение пакета, но не стала раскрывать детали. Однако издание "Пик" сообщает, что за это женщины получили всего 100 гривень.

В комментариях многие указали, что поступок волонтера заслуживает уважения. Ведь женщина могла оставить деньги себе или же потратить найденные десятки тысяч гривень на помощь животным.

Ранее УНИАН уже сообщал о других необычных находках в Украине и мире. Так, у берегов Испании нашли десятки золотых монет времен Римской империи. А вот на Киевщине женщине не повезло - в своем супе она нашла пожеванную жвачку.

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Автор: Полина Кузенко