Мужчина, которого задержали при попытке сбежать за границу, хотел задушить водителя автомобиля ТЦК ремнем безопасности.

В Черновицком областном ТЦК и СП заявили о нападении на его работников мужчины, задержанного после неудачной попытки пересечения границы. Об этом говорится в сообщении ТЦК.

"Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес телесные повреждения, в частности совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности. С целью успокоения нарушителя была вызвана следственно-оперативная группа, для оказания медицинской помощи военнослужащим - экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети.

Видео дня

В ТЦК добавили, что травмированные военнослужащие стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. В связи с состоянием здоровья переведены в ТЦК и СП.

Инцидент с задержанием работниками ТЦК мужчины во Львове

В соцсетях появилось видео задержания военкомами во Львове гражданского мужчины, которого затянули в микроавтобус и силой там удерживали.

На кадрах видно, что военкомы пытаются закрыть двери автомобиля, прижимая ими ноги задержанного. На защиту мужчины стали прохожие. Они требовали отпустить его, подчеркивая неправомерные действия ТЦК.

Во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что указанный мужчина в последний раз появлялся в военкомате 9 лет назад. Поэтому его пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку. Там отметили, что увидев женщину, которая снимала это на видео, мужчина начал провоцировать работников ТЦК на конфликт и вел себя неадекватно. Инцидент завершился тем, что ему выписали повестку и отпустили.

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