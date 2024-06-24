Военнообязанному выписали повестку и отпустили.

В соцсетях появилось видео задержания военкомами во Львове гражданского мужчины, которого затащили в микроавтобус и силой там удерживали.

По данным одного из местных Телеграмм-каналов, инцидент произошел на Высоком Замке. Отмечается, что работники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус.

На кадрах видно, что военкомы силой его удерживают и пытаются закрыть двери автомобиля, прижимая ими ноги задержанного. Присутствующий на месте патрульный полицейский в эти действия не вмешивается.

На защиту задержанного стали прохожие. Они требовали отпустить мужчину, подчеркивая неправомерные действия ТЦК.

Во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент.

Там рассказали, что, выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице Замковая во Львове.

"Заметили гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах. После того, как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в военкомат 9 лет назад. Поэтому мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку", - говорится в сообщении.

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По информации ТЦК, в это время мимо проходила женщина. Увидев машину и мужчин в форме, она начала снимать их на камеру телефона.

"Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт... Военнослужащие не били человека. Пытаясь воспользоваться положением, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно", - пояснили в ТЦК и добавили, что военнообязанному выписали повестку, после чего отпустили.

Имеют ли право представители ТЦК задерживать граждан - ответ Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что представители ТЦК не имеют права за держивать граждан и принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования.

В ведомстве отметили, что полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только работники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют.

Однако в Минобороны отметили, что представители ТЦК могут помогать полицейским "принимать меры" по административному задержанию и доставке в ТЦК военнообязанных, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета.

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