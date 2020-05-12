Основной удар пришелся на бабушку, которую скорая помощь забрала в бессознательном состоянии.

В Одессе на пешеходном переходе «BMW X5» сбил женщину с малолетним ребенком. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня примерно в 15:30 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими по адресу ул. Сегедская, 16.

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«По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на пешеходном переходе на бабушку и ее внучку. На место прибыла машина скорой помощи, женщину и ребенка доставили в больницу», - сообщили в управлении.

На месте происшествия работает следователь.

По словам очевидцев, ДТП произошло возле остановки общественного транспорта «6-я поликлиника». Женщина с ребенком обходили остановившуюся маршрутку и в это время их «ударил» автомобиль «BMW X5», водитель которого якобы не увидел пешеходов.

Основной удар пришелся на бабушку, которую скорая помощь забрала в бессознательном состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих.