В Одессе на пешеходном переходе BMW X5 сбил женщину с малолетним ребенком
В Одессе на пешеходном переходе «BMW X5» сбил женщину с малолетним ребенком. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня примерно в 15:30 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими по адресу ул. Сегедская, 16.
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«По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на пешеходном переходе на бабушку и ее внучку. На место прибыла машина скорой помощи, женщину и ребенка доставили в больницу», - сообщили в управлении.
На месте происшествия работает следователь.
По словам очевидцев, ДТП произошло возле остановки общественного транспорта «6-я поликлиника». Женщина с ребенком обходили остановившуюся маршрутку и в это время их «ударил» автомобиль «BMW X5», водитель которого якобы не увидел пешеходов.
Основной удар пришелся на бабушку, которую скорая помощь забрала в бессознательном состоянии.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих.