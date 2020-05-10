В Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих (фото)

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию.

В автомобиле ехало четверо человек / фото: полиция области

В Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В субботу, 9 мая, около 22:00 на автодороге между селом Нападовка и Люлинцы Калиновского района автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

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По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасной скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А-1119, погибли от полученных травм на месте происшествия.

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Все обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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