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В результате ДТП в Киеве такси оказалось на крыше (видео)

02:10, 24 июля 2020
Происшествия
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Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В результате ДТП между автомобилем Ford и водителем такси Bolt последний оказался на крыше. Сейчас всех участников аварии осматривают врачи скорой. На месте происшествия образовалась пробка", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на Дарницком шоссе, уточнил автор публикации. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в жуткой ДТП под Винницей погибли четыре человека.

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