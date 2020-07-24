В результате ДТП в Киеве такси оказалось на крыше (видео)
02:10, 24 июля 2020Происшествия
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Пострадали ли в аварии люди - неизвестно.
В Дарницком районе столицы вечером в четверг произошла авария с участием автомобиля такси.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"В результате ДТП между автомобилем Ford и водителем такси Bolt последний оказался на крыше. Сейчас всех участников аварии осматривают врачи скорой. На месте происшествия образовалась пробка", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на Дарницком шоссе, уточнил автор публикации. О пострадавших не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в жуткой ДТП под Винницей погибли четыре человека.
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