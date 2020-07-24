В жутком ДТП под Винницей погибли четыре человека: стали известны подробности аварии (видео)

Вероятному виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он в реанимации.

В жуткой дорожной аварии неподалеку от Винницы, произошедшей на рассвете в четверг, погибли четыре человека, столько же были травмированы.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, минивэн "Опель" во время обгона врезался в грузовик. В его салоне было шестеро пассажиров, которых водитель подобрал попутно через популярный сервис для попутчиков. Фура ехала в сторону города, минивэн вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение.

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От удара его грузовик опрокинуло - вспоминает водитель Василий Сатур. Он чудом отделался лишь ушибами. И хотя от госпитализации отказался, до сих пор в состоянии шока. "Я ехал в своей полосе в сторону Винницы, он в сторону Хмельницкого и вдруг залетает прямо в меня. Я даже не помню, что дальше происходило", – говорит он.

Следователи говорят - ДТП произошло в полшестого утра. И водитель минивэна, в котором было 6 пассажиров, выехал на встречную, потому что хотел обогнать авто. Столкновение было такой силы, что крышу машины срезало. Трое человек вылетели на обочину - это их и спасло

"Девочка молоденькая, лет 20, то в кювете лежала за деревом. По инерции автомобиля тела разбросало по посадке, то мы их с посадки передали работникам медицинской службы", – рассказал спасатель Роман Байзан.

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"У двух пациентов состояние тяжелое, но стабильное, прооперированные в реанимации, еще один пациент в нейрохирургии с черепно мозговой травмой, состояние средней тяжести. Девочка – безусловно состояние тяжелее", – говорит медицинский директор больницы скорой помощи Богдан Трохименко.

Остальных 4 пассажиров - мужчину и трех женщин, зажало металлом. Медики говорят, они погибли сразу. Все пассажиры были случайными попутчиками, ехали из Одессы в Хмельницкий. Водителя нашли через сервис "Бла-бла-кар", говорит родственница одной из погибших - 50-летней врача из Одессы.

"Следователь говорит, что Лариса сидела на переднем сидении и погиб. Она продала свою машину, она мобильная, сказала: "не переживай, я доберусь", – говорит подруга погибшей.

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Водитель минивэна сейчас в реанимации, у него сломан таз и травма головы. За совершенное ДТП ему грозит 10 лет тюрьмы.

"Все обстоятельства и причины аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного производства. Такое правонарушение карается заключением до 10 лет", – говорит пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Международная трасса, где произошла авария, целый день была парализована. Лишь после обеда спасатели смогли достать тела погибших.

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