Вход в кондитерскую поврежден / Информатор Днепр
В центре Днепра в понедельник вечером произошло ДТП: столкнулись Mazda и Toyota, в результате чего первую машину развернуло на 180 градусов, а вторая влетела в магазин.
Об этом сообщает "Информатор".
Как уже установлено, Mazda двигалась по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. От удара Mazda развернуло, а Toyota влетела в магазин "АВК". Автомобиль разбил двери кондитерской.
Последствия ДТП / Информатор Днепр
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На тротуаре было видно много осколков, движение на время ограничивалось.
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