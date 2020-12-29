Обошлось без пострадавших.

В центре Днепра в понедельник вечером произошло ДТП: столкнулись Mazda и Toyota, в результате чего первую машину развернуло на 180 градусов, а вторая влетела в магазин.

Об этом сообщает "Информатор".

Как уже установлено, Mazda двигалась по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. От удара Mazda развернуло, а Toyota влетела в магазин "АВК". Автомобиль разбил двери кондитерской.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На тротуаре было видно много осколков, движение на время ограничивалось.

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Автор: Юрий Годован