Место аварии в Днепре / фото ДСНС
В сети появилось видео масштабного ночного ДТП, которое произошло в Днепре и унесло одну человеческую жизнь.
Запись опубликовал "Днепр Оперативный".
Авария с участием пяти легковых автомобилей - Audi A6, Mazda 323, Infiniti, Mazda 6 и Honda Accord - произошла на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Калиновой.
В результате ДТП есть жертвы и пострадавшие: погибла пассажирка легковушки Honda. Еще двух человек госпитализировали в больницу.
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