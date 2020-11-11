В результате аварии погибла женщина, двух человек пришлось госпитализировать с травмами.

В сети появилось видео масштабного ночного ДТП, которое произошло в Днепре и унесло одну человеческую жизнь.

Запись опубликовал "Днепр Оперативный".

Авария с участием пяти легковых автомобилей - Audi A6, Mazda 323, Infiniti, Mazda 6 и Honda Accord - произошла на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Калиновой.

В результате ДТП есть жертвы и пострадавшие: погибла пассажирка легковушки Honda. Еще двух человек госпитализировали в больницу.

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Автор: Юрий Годован