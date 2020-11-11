Устанавливаются обстоятельства аварии.

В Днепре минувшей ночью произошло масштабное ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Авария произошла на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта в Индустриальном районе.

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"Автомобиль Infiniti под управлением гражданина 1998 года рождения двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda. В результате столкновения, Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda, за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения", - рассказали в ГСЧС.

В результате ДТП есть жертвы и пострадавшие: погибла пассажирка легковушки Honda. Еще двух человек госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Автор: Юрий Годован