В Днепре минувшей ночью произошло масштабное ДТП с участием сразу пяти автомобилей.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Авария произошла на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта в Индустриальном районе.
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"Автомобиль Infiniti под управлением гражданина 1998 года рождения двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda. В результате столкновения, Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda, за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения", - рассказали в ГСЧС.
В результате ДТП есть жертвы и пострадавшие: погибла пассажирка легковушки Honda. Еще двух человек госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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