В Николаеве маршрутка протаранила дерево: пострадали пассажиры (фото, видео)

Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и проводят расследование.

Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине вблизи села Большая Озимые в Самборском районе произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек.

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