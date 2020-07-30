В Николаеве маршрутка протаранила дерево: пострадали пассажиры (фото, видео)
30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Читайте такжеВ Одессе полностью разбился автомобиль патрульных (фото)
Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу.
Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и проводят расследование.
Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине вблизи села Большая Озимые в Самборском районе произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram