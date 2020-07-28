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Во Львовской области автобус съехал в кювет, пострадали семь человек (фото)

15:26, 28 июля 2020
Происшествия
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Во время ДТП пострадал 4-летний ребенок / фото Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины во Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, водитель маршрутного автобуса БАЗ-А079 сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате ДТП семеро пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением / фото Нацполиция

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