Под Киевом в масштабном ДТП погибли три человека (фото)

Сообщается о еще двух пострадавших.

Под Киевом произошло ДТП с участием 6 автомобилей. На данный момент известно о трех погибших.

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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Bmw всмятку, есть погибшие и пострадавшие. 6 участников аварии. Подробности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным сообщества, ДТП произошло на Старообуховской трассе, не доезжая до санатория "Жовтень". На данный момент сообщается о трех погибших и двух пострадавших.

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