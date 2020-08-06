Под Киевом в масштабном ДТП погибли три человека (фото)
18:13, 06 августа 2020Происшествия
346 0
Сообщается о еще двух пострадавших.
В результате аварии погибли три человека / фото dtp.kiev.ua
Под Киевом произошло ДТП с участием 6 автомобилей. На данный момент известно о трех погибших.
Читайте такжеПод Киевом произошло жуткое ДТП: авто разорвало на куски, водитель погиб (фото, видео)
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Bmw всмятку, есть погибшие и пострадавшие. 6 участников аварии. Подробности устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным сообщества, ДТП произошло на Старообуховской трассе, не доезжая до санатория "Жовтень". На данный момент сообщается о трех погибших и двух пострадавших.
ДТП произошло на Старообуховской трассе / фото dtp.kiev.ua
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter