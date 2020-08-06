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Под Киевом в масштабном ДТП погибли три человека (фото)

18:13, 06 августа 2020
Происшествия
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В результате аварии погибли три человека / фото dtp.kiev.ua

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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Bmw  всмятку, есть погибшие и пострадавшие. 6 участников аварии. Подробности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным сообщества, ДТП произошло на Старообуховской трассе, не доезжая до санатория "Жовтень". На данный момент сообщается о трех погибших и двух пострадавших.

ДТП произошло на Старообуховской трассе / фото dtp.kiev.ua

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