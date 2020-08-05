В центре Киева несколько авто и скутер устроили масштабное ДТП (видео)

Движение в месте аварии затруднено.

В центре Киева произошла авария с несколькими автомобилями, есть пострадавшие.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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Авария произошла в районе Бессарабской площади: столкнулись несколько авто и скутер службы доставки одной из пиццерий.

"Предварительно, мопед выскочил на красный свет, в результате столкнулось несколько автомобилей. Пилота в срочном порядке госпитализировали. Движение затруднено. На месте полиция и скорая. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской в ночь на 5 августа произошла серьезная авария с участием минимум четырех автомобилей.

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