Селяне говорят, что девушка росла без родителей под опекой тети.

Девушка, которая погибла сегодня под колесами депутатского автомобиля, ранее потеряла мать и росла под опекой тети. Об этом в комментарии ТСН.uа рассказала представительница местного сельсовета Наталья Добжанская.

Погибшую девушку звали Виктория Назарова, ей действительно было всего 18 лет.

"В прошлом году Виктория только закончила школу, 11-й класс. Она росла без мамы, ее мама умерла несколько лет назад после болезни. Виктория росла со своей сестрой под опекой тети", – сообщила представительница сельсовета.

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Руководитель местной службы по делам детей Ирина Денисевич добавила, что после окончания школы Виктория пошла получать специальность швеи в колледже.

Также жители села добавляют, что на трассе, которая проходит через населенный пункт, водители обычно не сбавляют скорость. Но было ли причиной трагедии именно превышение скорости водителем – пока неизвестно.

"Сейчас в село приехало много правоохранителей, видимо, выясняют", - рассказали журналистам селяне.

Смертельное ДТП с участием нардепа на Житомирщине

Как писал УНИАН, сегодня утром на Житомирской трассе автомобиль Mercedes-Benz GLE насмерть сбил 18-летнюю девушку. Водителем оказался действующий народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Как свидетельствуют фото с места происшествия, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Сам Николаенко опубликовал заявление в Фейсбуке, в котором выразил сожаление по поводу трагедии.

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