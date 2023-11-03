В результате ДТП погибла 18-летняя девушка.

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Андрей Николаенко, относительно участия которого в дорожно-транспортном происшествии ранее появилась информация, уверяет, что был за рулем трезвым и не нарушал правил.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем, - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек", - говорится в сообщении.

Николаенко добавил, что обо всех обстоятельствах происшествия уже известно из сообщений в средствах массовой информации.

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"Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось", - написал парламентарий.

Депутат также добавил, что "случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить". "Настоящее отчаяние - это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать...", - отметил Николаенко.

ДТП с участием Николаенко

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 ноября, в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области заявили о ДТП: водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения.

За рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины. Как свидетельствуют фото, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Как сообщил источник УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Украины от "Батькивщины" Андрее Николаенко.

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