На кадрах видно, что продолжаются следственные действия.

Появилось первое видео с места смертельного ДТП с участием народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко.

Ролик опубликовали Телеграм-каналы. На кадрах видно, что на месте смертельной аварии работают полицейские. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат и его жена, стоит на левой полосе движения. Он получил повреждения в результате столкновения с погибшей.

Очевидно, видео снято с машины, которая проезжала место аварии. Самого нардепа на кадрах не видно.

ДТП с участием Николаенко

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло на Житомирской трассе.

Как свидетельствуют фото, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Как сообщает источник УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Украины от "Батькивщины" Андрее Николаенко. ДТП произошла на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

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