Мужчина и женщина погибли рядом с домом, в котором они проживали в Одессе. Это вызвало дискуссию в социальных сетях.

В Одессе в ночь на 10 июня во время дроновой атаки на город погибло супруги-переселенцы.

Как сообщают одесситы в социальных сетях, взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны.

По словам знакомых Антоненко, недавно они перевезли в Одессу родителей, которых поздно вечером 9 июня провожали до дома.

Мужчина и женщина погибли рядом с 10-этажным домом, в котором проживали в Одессе. По словам их знакомой, они спешили к дому, потому что до начала комендантского часа оставалось мало времени. У супругов осталась 20-летняя дочь.

Пользователи соцсетей очень эмоционально отреагировали на это сообщение. Кто-то написал, что "от судьбы не убежишь", но очень много людей агрессивно отвечают, что проблема не в судьбе, а в россиянах, которые напали на Украину и убивают людей.

Пользователи пишут: "Судьба - это только количество и качество мозга в голове!", "А, какая судьба у Путина?", "Какая судьба? Может это слово надо заменить, чем-то другим? Или ума хватило лишь на это?", "Молодые, красивые люди! Трагедия!", "Ужас, никто не знает где и когда оборвется жизнь", "Вечная и светлая память Юрию и Юлии. Мои искренние соболезнования семье и близким", "Сочувствую родителям и доченьке".

Удар по Одесской области в ночь на 10 июня - что известно

В ночь на 10 июня оккупанты нанесли дроновый удар по Одессе. В жилом 10-этажном доме произошел пожар, значительные повреждения также получили еще несколько высоток, школы, садики и автомобили граждан, которые были припаркованы в этом районе. Погибли три человека: в доме - переселенка из Херсона, рядом с ним - переселенцы из Бахмута. Множественные ранения получили еще 25 человек, среди которых – двое детей и беременная женщина.

В результате атаки дронов от взрывной волны пострадало 290 квартир в 11 домах. На 11 июня в Одессе объявили траур.

Также в эту ночь враг нанес ракетный удар по поселку в Белгород-Днестровском районе – ранения получили шестеро гражданских, среди которых двое детей. Полностью разрушены семь частных домов и 15 повреждены.

Вас также могут заинтересовать новости: