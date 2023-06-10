В результате вражеской атаки погибли три человека, а 26 - пострадали.

В ночь на субботу, 10 июня, украинские воины в небе над Одессой ликвидировали восемь беспилотников-камикадзе, которые запустили россияне.

Защитники Украины также ликвидировали несколько ракет противника, сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"В небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожено восемь дронов-камикадзе и две ракеты врага. Обломки сбитого "Шахеда" попали в многоквартирный дом и повредили несколько зданий поблизости. Погибли три человека, 26 получили ранения и травмы различной степени. Среди них двое детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.

По его данным, в Одесской области одна ракета россиян попала в побережье, и от обломков и взрывной волны пострадали три человека.

Позже представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что силы противовоздушной обороны Украины во время ночного удара россиян по Одесской области ликвидировали восемь дронов типа Shahed. Спикер подтвердила, что погибли три человека, а 26 - получили различные травмы и телесные повреждения.

Ночная атака дронами на Одессу - что надо знать

В ночь на 10 июня в Одессе прогремели взрывы. Позже в ОК "Юг" сообщили, что был воздушный бой, ликвидированы все дроны-камикадзе противника.

Обломки одного из дронов попали в квартиру, размещенную в многоэтажке, возник пожар площадью 50 кв. м. Пожар потушили, стало известно о гибели трех человек, которые были гражданскими.

Кроме того, стало известно, что взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг места, в которое попали обломки беспилотника. Сообщалось о более 10 пострадавших.

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