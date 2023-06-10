В результате атаки дронов от взрывной волны пострадало 290 квартир в 11 домах.

В Одессе объявлен траур из-за гибели людей во время вражеского удара по городу. Всего погибли три человека, а десятки получили ранения

Как сообщила пресс-служба мэрии, из-за трагедии, которая произошла ночью, 11 июня в городе объявлено днем траура. В связи с этим на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал городской голова Геннадий Труханов.

"Кроме жилых домов и квартир гражданского населения, пострадали наши школы и садики. Сотни выбитых окон, из-за которых еще вчера выглядели детские глаза. Стекла и обломки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и штукатуркой...", - прокомментировала трагедию директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич в Facebook.

Чиновница акцентирует, что сейчас педагоги вместе с родителями детей убирают, моют и пытаются скрыть поврежденные здания, пока не привезут новые окна.

Также пресс-служба мэрии сообщает, что в результате атаки дронов от взрывной волны пострадало 290 квартир в 11 домах.

"Сегодня в течение дня коммунальные службы ликвидировали последствия: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекло, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор. К роботам было привлечено 15 единиц техники и более 100 сотрудников", - рассказали в городском совете.

Также силами коммунального предприятия "Горсвет" уже восстановлено уличное освещение, но еще ряд опор нуждаются в замене. Рабочие "Горзелентреста" убрали 15 аварийных деревьев, изуродованных из-за удара по городу российских оккупантов.

"Сотрудники муниципальной службы работали на фасадах, снимая разрушенные окна, рамы, решетки балконов. Всего вывезено 230 тонн разрушенных элементов", - добавляют в пресс-службе.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона сообщил, что в Одесской области этой ночью воздушная тревога раздавалась четыре раза, потому что враг атаковал двумя волнами.

"В первую волну враг атаковал восемью дронами, они все были уничтожены. Следующая волна - крылатые ракеты, две ракеты были уничтожены", - напомнил Кипер.

С его словами, ударной волной от одной из ракет, были повреждены частные домов в Белгород-Днестровском районе.

"Что касается взрыва, который прогремел в селе Чабанское в Белгород-Днестровском районе. Ударной волной ракеты, которая попала в побережье было повреждено 39 домов, из них девять - это частные дома, которые вообще не подлежат восстановлению. В отношении 30 домов в настоящее время работают службы по фиксированию необходимости тех или иных средств для скорейшего восстановления. На сегодня, по предварительным данным около 7 миллионов гривен нужно для того, чтобы обеспечить минимальную возможность для проживания", - акцентировал Кипер.

При этом он напомнил, что в Одессе в результате российского удара три человека погибли. Кроме того, 25 гражданских лиц получили ранения, в том числе трое детей.

"Двое детей в среднем состоянии тяжести. Один ребенок находится в настоящее время в отделении нейрохирургии. Среди взрослых также есть двое в тяжелом состоянии, а остальные средние и легкие", - сказал Кипер.

Также он проинформировал одесситов о состоянии воды в Черном море после подрыва Каховской ГЭС, из-за чего волна снесла скотомогильники и кладбища.

"Мы видим сегодня по показателям вдвое увеличено опреснение воды, также обнаруживают наши экологи нефтепродукты. Но критической ситуации нет. Пробы, которые были отобраны 6 и 7 июня, холеры не выявлено. Пробы, которые отобраны 8 - 9 июня и сегодня, еще находятся на исследовании. Мониторинг воды постоянно ведется. То есть, в настоящее время мы не видим ничего такого критического", - акцентировал Кипер.

Удар россиян по Одессе и области в ночь на 10 июня - главные новости

В ночь на 10 июня российские военные нанесли массированный удар по Одессе и Одесской области. В частности, город был атакован дронами-камикадзе, в результате произошел пожар в жилой многоэтажки, еще несколько высоток, школы, садики и автомобили граждан, которые были припаркованы в этом районе, значительно повреждены.

Погибли три человека, среди них - женщина, которая, спасаясь от оккупантов, приехала из Херсона. По некоторым данным, еще двое погибших - переселенцы из Бахмута. Множественные ранения получили еще 25 человек, среди которых – двое детей и беременная женщина.

Также враг нанес ракетный удар по поселку в Белгород-Днестровском районе, где пострадали шесть человек, среди которых также двое детей. Там полностью разрушены семь частных домов и 15 повреждены.

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