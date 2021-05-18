У пострадавших диагностировали огнестрельные ранения брюшной полости, груди и головы.

Полицейские задержали 34-летнего жителя Днепра, устроившего стрельбу в Кирилловке Запорожской области.

Подробности инцидента сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что две компании выпивших из-за внезапно возникшего конфликта затеяли драку. После ее «завершения» злоумышленник вернулся к противникам, однако уже с ружьем. Фигурант произвел несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске загадочно умерли двое мужчин: тела нашли в шахте лифта (фото)Отмечается, что у пострадавших диагностировали огнестрельные ранения брюшной полости, груди и головы. Сейчас за жизнь обоих мужчин борются врачи.

Нападавшего задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта. Сейчас продолжаются следственные действия.

По информации местных СМИ, пострадавшие - отец и сын.

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Автор: Катерина Шварц