Женщина на действия мужа пожаловалась полицейским, которые вскоре задержали его.

В Днепре задержали мужчину по подозрению в ограблении собственной жены.

Подробности необычного инцидента со ссылкой на источники в полиции описывает сайт "Репортер Днепр".

Он произошел накануне. Полицейским пострадавшая сообщила, что муж напал на нее с газовым баллончиком, после чего ограбил. Забрызгав ей глаза, мужчина забрал у жены сумочку с вещами и документами, предварительно избив.

Предварительно, причиной такого поведения называется ревность. Примечательно, что пара прожила в браке всего два месяца.

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Прибыв на место происшествия, копы узнали его детали. Обследовав территорию, они обнаружили злоумышленника. Его в наручниках доставили в отделение полиции.

О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, под Киевом мужчина едва не убил знакомого, с которым "застукал" в постели собственную жену. Сейчас "ревнивец" находится под домашним арестом.

До этого в Одессе от нападения ревнивца пострадала местная жительница и ее сожитель. Злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а женщине он разрезал рот.

Автор: Юрий Годован