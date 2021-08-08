За содеянное ему пришлось извиняться.

В Запорожской области парень стал "героем" сети из-за своего возмутительного поступка. Житель Мариуполя устроил отвратительную фотосессию - он сжег флаг Украины и похвастался этим в Instagram.

Об этом сообщает Telegram-канал "Катарсис".

7 августа в сообществе появилось фото парня, который сфотографировался с горящим флагом Украины. При этом он хвастался своими мышцами и изо всех сил пытался показать, какой он сильный. Это фото парень из Мариуполя выложил на своей странице в Instagram.

Отвратительный поступок быстро разлетелся по сети. "Герою" пришлось извиняться, впоследствии он опубликовал видео, в котором он выглядел уже не таким смелым. Парень сказал, что он все осознал и больше никогда не будет повторять такие поступки.

Читайте такжеВ Мелитополе пьяный водитель "влетел" в остановку и снес газетный киоск (фото)За возмутительный поступок парня могут привлечь к ответственности. Так, публичное надругательство над государственными символами - преступление, предусмотренное 338 статьей УК Украины.

Как известно, такое преступление наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сеть возмутил работник столичного магазина в футболке с гербом РФ.

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Автор: Полина Кузенко